Американские кинопродюсеры назвали лучший фильм 2019 года

Фильм британского режиссёра Сэма Мендеса «1917», повествующий о событиях Первой мировой войны, был удостоен главной награды Гильдии американских кинопродюсеров.

Об этом стало известно в Twitter организации.



На приз в данной номинации также претендовали «Ford против Ferrari» (фильм Джеймса Мэнголда), «Ирландец» (драматический фильм Мартина Скорсезе), «Джокер» (психологический триллер Тодда Филлипса).

В фильме «1917» рассказывается о событиях Первой мировой войны. В центре сюжета – два британских солдата Блейк и Скофилд, которым поручено доставить на передовую приказ об отмене атаки в почти невыполнимый срок, иначе 1600 солдат попадут в засаду и могут погибнуть.

Премьера ленты в Соединенных штатах состоялась в декабре 2019 года. В Британии фильм вышел в прокат в январе 2020 года. В РФ выход картины запланирован на конец января, пишет rbc.ru.