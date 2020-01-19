Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совета безопасности

Дмитрий Медведев рассказал, что Совбез занимается подготовкой важнейших вопросов по обеспечению безопасности и суверенитета страны, а также готовит для президента РФ решения в этой сфере.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу рассказал, что введение новой должности заместителя председателя Совета Безопасности не стало неожиданностью, так как подобного рода идеи обсуждались и ранее.

Медведев отметил, что когда президент РФ Владимир Путин предложил ему занять этот пост, он, "естественно, согласился, потому что это важная, нужная работа".

Экс-премьер рассказал, что Совбез занимается подготовкой важнейших вопросов по обеспечению безопасности и суверенитета России, а также готовит для главы государства решения в этой сфере. Кроме того он подчеркнул, что речь идет не только о независимости страны, но и о защите прав человека, экологии, промышленности, экономической безопасности в условиях санкционного давления на страну. Помимо этого Медведев напомнил, что Совбез занимается международными вопросами.

Бывший премьер-министр выразил надежду, что полученный опыт в качестве главы кабмина и президента поможет ему в работе на новом посту, пишет РИА Новости.