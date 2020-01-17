Освоение средств бюджета на нацпроекты составляет более 90%

Более 90% бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов, освоено в 2019 году.

Согласно данным, представленным Минфином, в прошлом году удалось освоить 91,4% бюджетных средств, которые были выделены из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Причем все денежные средства, которые не удалось освоить в прошлом году, можно будет перенести на текущий год.

Так, лидерами по освоению средств федерального бюджета в прошлом году стали национальные проекты "Наука" (99,1%), "Культура" (99%),"Здравоохранение" (98%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (97,1%) и "Демография" (95,5%). А меньше всего средств освоено на национальный проект "Экология", на реализацию которого потрачено только 66,3% выделенных денег, пишет ТАСС.