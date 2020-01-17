Хафтар написал Путину письмо

Халифа Хафтар выразил готовность вернуться в столицу РФ для продолжения переговоров по Ливии.

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар написал президенту Российской Федерации Владимиру Путину письмо. Содержание данного документа опубликовано на официальном портале Кремля.

Отмечается, что Хафтар поблагодарил российского лидера за оказание помощи в урегулировании ливийского военного конфликта, а также выразил готовность снова приехать в Москву для продолжения мирных переговоров, пишет РБК.

Напомним, что командующий ЛНА так и не подписал соглашение о прекращении огня.