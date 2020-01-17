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В США начался процесс импичмента Трампа

17.01.2020 08:31
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В США начался процесс импичмента Трампа

Верховный судья США Джон Робертс и сенаторы уже дали присягу, что свидетельствует о старте рассмотрения судебного разбирательства.

В Штатах начался процесс по импичменту главы США Дональла Трампа, передает Газета.ру со ссылкой на Politico. Так, верховный судья США Джон Робертс и сенаторы уже дали присягу, что свидетельствует о старте рассмотрения судебного разбирательства.

Кроме этого, уже были зачитаны ключевые обвинения к главе Белого дома: в частности, речь шла о злоупотреблении властью и создании препятствий для деятельности Конгресса. Роль присяжных в течение всего процесса будет возложена на членов Сената.

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