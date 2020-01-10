Эверест становится зеленее

Растения поднимаются выше на гору Эверест, так как климат прогревается.

Согласно исследованию спутниковых данных, на склонах горы Эверест и в окружающих горах живет больше растений, чем 25 лет назад.

По словам Карен Андерсон из Университета Эксетера, Великобритания, дополнительный рост может оказать более широкое воздействие, особенно на приток воды в реки, стекающие с Гималаев.

«Если экология меняется, это повлияет на гидрологию. Никто не думал об этом раньше», - утверждает Андерсон.

Команда Андерсон использовала данные спутников Landsat НАСА для изучения высокогорной растительности в Гималаях в период между 1993 и 2018 годами. Они сфокусировались на субнивальной зоне: самой высокой из областей над тропинкой, которая имеет сезонный, но не постоянный снежный покров. Субнивальные растения мелкие и включают травы, кустарники и мхи.

Исследователи обнаружили, что гималайская субнивальная зона обширна, и ее площадь не менее чем в 5 раз покрыта постоянным льдом и снегом. Однако, потому что это трудно достичь, это не было изучено.

«Экологических данных из этого региона практически нет», - говорит Андерсон.

Отслеживая, какие регионы на снимках со спутника показывали зеленый цвет, команда обнаружила, что с 1993 г. количество растительности серьезно увеличилось. Наибольшее увеличение произошло между 5000 и 5500 м над уровнем моря. Не совсем понятно, почему растения колонизируют возвышенность.

«Моим первоначальным предположением было бы то, что основной движущей силой является снятие ограничения температуры», - говорит Андерсон. «Гималаи особенно быстро нагреваются из-за выбросов парниковых газов человечеством, поэтому возвышения, которые когда-то были слишком холодными для растений, теперь могут быть терпимы. Модельные исследования показали, что по этой причине растения будут двигаться выше по горе, а избыток углекислого газа в воздухе может помочь растениям расти».

Большинство исследований воздействия потепления на Гималаи были сосредоточены на таянии ледников, которые могут нанести ущерб водоснабжению соседних стран, таких как Индия, вызывая наводнения и засухи. Андерсон говорит, что очень важно выяснить, как новые растения повлияют на поток воды. Они могут поглощать больше тепла, чем голая земля, что приводит к большему нагреванию и, следовательно, более быстрому таянию снега - или они могут задерживать влагу, помогая сгладить поток воды.

Неясно, насколько высоко растения могут появиться, так как климат прогревается. Уже было обнаружено, что некоторые выносливые растения растут на высоте 6159 м над уровнем моря. Однако, самые высокие горные вершины все еще очень холодные, покрыты снегом и льдом и им не хватает почвы, пишет NewsScientist.