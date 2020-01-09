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Всемирный банк предупреждает о глобальном долговом кризисе

09.01.2020 14:40
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Всемирный банк предупреждает о глобальном долговом кризисе

По словам экономистов, нынешняя волна задолженности самая большая, самая быстрая и самая широкая с 1970-х годов.

Всемирный банк подчеркнул опасность нового глобального долгового кризиса после предупреждения о самом большом росте заимствований за последние 50 лет.

В своем полугодовом докладе «Глобальные экономические перспективы» (GEP) организация сообщила о четырех волнах накопления долга, начиная с 1970-х годов: последняя была самой крупной, быстрой и широкой.

Всемирный банк, который предоставляет кредиты и гранты на развитие стран с развивающейся экономикой, чтобы помочь борьбе с бедностью, сказал, что все еще есть вероятность финансового кризиса даже несмотря на исторически низкие процентные ставки, делающие долги более управляемым.

«Низкие глобальные процентные ставки обеспечивают ненадежную защиту от финансовых кризисов», - сказал Айхан Косе, представитель Всемирного банка. «История прошлых волн накопления долгов показывает, что эти волны имеют тенденцию приводить к несчастливым окончаниям. В нестабильной глобальной среде улучшения политики имеет решающее значение для минимизации рисков, связанных с нынешней долговой волной».

Общий долг стран с развивающейся экономикой достиг почти 170% валового внутреннего продукта в 2018 году - или 55 трлн долл. США - увеличение на 54 процентных пункта ВВП с 2010 года. На долю Китая пришлась большая часть прироста - отчасти благодаря размеру - но наращивание было широким, и включало другие крупные развивающиеся экономики, такие как Бразилия.

Всемирный банк заявил, что финансовые потрясения в странах с развивающейся экономикой были одной из угроз его прогнозу небольшого усиления глобального роста в этом году с 2,4% до 2,5%.

По информации GEP, скромный рост активности будет зависеть от некоторых крупных стран с развивающейся экономикой, таких как Аргентина, Мексика и Турция:

«Этот отскок не на широкой основе; вместо этого предполагается улучшение показателей небольшого числа крупных экономик, некоторые из которых выходят из периода существенной слабости. По прогнозам, около трети стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году замедлятся из-за более слабых, чем ожидалось, экспорта и инвестиций».

Опасения Всемирного банка по поводу того, что страны могут чрезмерно брать займы, проистекают из недавней истории финансовых трудностей, где каждому краху предшествовало накопление долга. Наращивание с 2010 года было сосредоточено в развивающихся странах, а не в развитых странах.

Примерно в 80% стран с развивающейся экономикой общий долг был выше в 2018 году, чем в 2010 году, и Всемирный банк заявил, что они «перемещались по опасным водам», поскольку нынешняя волна заимствований совпала с десятилетием повторяющихся разочарований роста. Страны с крупной задолженностью в настоящее время сталкиваются с более слабыми перспективами роста в нестабильной мировой экономике.

В GEP отмечается, что задолженность растет среди развивающихся стран, в отличие от предыдущих эпизодов, таких как кризис задолженности Латинской Америки 1980-х годов, когда накопление долга зависело от региона. Более трети стран с развивающейся экономикой столкнулись с ростом задолженности как минимум на 20 процентных пунктов ВВП. Кроме того, накопление долга происходило как в государственном, так и в частном секторах, что контрастировало с прошлыми волнами, когда наращивание происходило либо со стороны правительства, либо частных фирм.

Всемирный банк заявил, что страны должны стремиться снизить вероятность кризисов и уменьшить их воздействие, если они материализуются, путем создания устойчивых валютных и фискальных структур, установления надежных режимов надзора и регулирования и применения прозрачных методов управления задолженностью, пишет The Guardian.

«Однако высокий долг несет значительные риски для стран с развивающейся экономикой, поскольку он делает их более уязвимыми для внешних потрясений. Перенос существующего долга может стать все более трудным в периоды финансового стресса, что может привести к кризису», - говорится в сообщении.

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