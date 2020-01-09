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В России подорожали автомобили

09.01.2020 12:03
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В России подорожали автомобили

Рост цен зафиксирован на уровне от 2 до 6%.

В России с начала года зафиксирован рост цен на автомобили, от 2 до 6%. Как пишет «Коммерсант», стоимость зависит от модели и комплектации машины. Как сообщают автодилеры, это связано с утилизационным сбором, который вырос в среднем на 110%. При этом, как отмечается, выросли в цене и машины и российского производства, благодаря которым эти сборы компенсируются.

В частности, машины Lada подорожали на 2-3%. Стоимость седанов Vesta выросла на 15-23 тысяч рублей, а семейство Granta — на 11-15 тысяч рублей.

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