Иран обнародовал отчет о крушении украинского Boeing

После того как лайнер поднялся на 8000 футов, он пропал с радаров, после чего и произошло столкновение с землей.

Иранские власти представили предварительный отчет, в котором речь идет о крушении украинского Boeing. Как отмечается, самолет делал попытку вернуться в аэропорт вылета, однако при этом не подавалось никаких сигналов бедствия.

Как сообщил Организации гражданской авиации Ирана, после того как лайнер поднялся на 8000 футов, он пропал с радаров, после чего и произошло столкновение с землей и последующее его разрушение. Кроме этого, сообщается о пожаре в самолете, собранных обломках и о поврежденных черных ящиках, которые уже расшифровывают эксперты.