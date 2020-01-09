Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

Они решили отказаться от «высокопоставленного» положения, чтобы зарабатывать самостоятельно, и при этом в полной мере оказывать поддержку Ее Величеству королеве.

Знаменитые на весь мир британский принц Гарри и его супруга американского происхождения Меган Маркл пришли к решению о сложении с себя полномочий членов королевской семьи, таким образом отказавшись от финансовых привилегий, которые полагались им по статусу. Как передает РИА Новости со ссылкой на Instagram звездной пары, после долгих раздумий они решили отказаться от «высокопоставленного» положения, чтобы зарабатывать своими силами, и при этом в полной мере оказывать поддержку Ее Величеству королеве. Они также планируют сосредоточиться на развитии новой благотворительной организации.