Посольство РФ в Кении призывает россиян избегать мест скопления людей

Это сообщение появилось после того, как боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали базу США.

Российское посольство в Кении обратилось с призывом к гражданам РФ не посещать места массового скопления людей, проявлять бдительность и в случае необходимости обращаться в посольство. Как передает РИА Новости, это сообщение появилось после того, как боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» совершили атаку на военную морскую базу США в округе Ламу. Атаку удалось отразить, однако подробностей пока не сообщается. К моменту выхода материала также не было информации о погибших и пострадавших.