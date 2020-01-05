Новое исследование показало, что россиян ждет повышение зарплат

Некоторые компании пересмотрят уровень заработной платы уже в январе, остальные — в течение шести месяцев.

В России большая часть работодателей в новом году собирается увеличит размер зарплаты своим работникам. Как передает РИА Новости, это показало исследование, которое провел сервис HeadHunter.

В частности, из числа компаний с российским капиталом уровень зарплаты будут пересматривать примерно 80%, а вот среди компаний с зарубежным капиталом — уже около 90%. При этом, как уточняется, некоторые компании пересмотрят уровень заработной платы уже в январе, остальные — в течение шести месяцев. Размер роста составит от 7 до 10 процентов.