Новое исследование показало, что россиян ждет повышение зарплат
Некоторые компании пересмотрят уровень заработной платы уже в январе, остальные — в течение шести месяцев.
В России большая часть работодателей в новом году собирается увеличит размер зарплаты своим работникам. Как передает РИА Новости, это показало исследование, которое провел сервис HeadHunter.
В частности, из числа компаний с российским капиталом уровень зарплаты будут пересматривать примерно 80%, а вот среди компаний с зарубежным капиталом — уже около 90%. При этом, как уточняется, некоторые компании пересмотрят уровень заработной платы уже в январе, остальные — в течение шести месяцев. Размер роста составит от 7 до 10 процентов.
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думаю, что все что не обещается - верить смешно. по глупости верили коммунистам. кто хочет улучшить благосостояние в россии тот об этом говорить не станет, а сделает молча. Причем, когда посмотришь какие миллиарды и у Усманова и у Агалакова и других слезы появляются, до чего докатилась Россия .Еслибы хотели то выделили бы деньги и всякому россиянину дали бы хоть копейки и не обеднели, включая пенсионеров. Смех - ха-ха-ха.