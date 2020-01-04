Послание президента Федеральному собранию
04.01.2020 16:08
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Стали известны некоторые темы послания президента Федеральному собранию
- Президент России Владимир Путин раскрыл некоторые темы, которые он собирается затронуть во время своего ежегодного послания Федеральному собранию. Так, глава государства намерен уделить особое внимание снижению доходов граждан страны, преодолению бедности и снижению количества людей, размер ежемесячного дохода которых не превышает минимальный размер оплаты труда.
- Тем не менее, президент подчеркнул, что окончательные темы и вопросы, которые будут затронуты в Послании, не определены. В настоящее время проходит подготовка текста документа, в том числе и проработка целей и задач, которые будут поставлены перед Собранием.
- Президент назвал и дату своего выступления с посланием к Федеральному собранию. По словам Владимира Путина оно состоится 15 января текущего года, пишет ТАСС.
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