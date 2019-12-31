Президент поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин пожелал россиянам счастливого Нового года.

В своем новогоднем обращении к россиянам, глава России Владимир Путин отметил, что страна вступает в третье десятилетие XXI века и, несмотря на противоречивое и довольно бурное время, граждане страны, все вместе, смогут помочь успешному развитию России, изменить жизнь к лучшему и решить все стоящие перед обществом задачи.

"Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей", — добавил Путин.

Владимир Путин пожелал всем россиянам мира, процветания и благополучия, отметив, что Новый год несет людям самые светлые чувства и надежды, а боя Курантов с нетерпением и волнением ждет вся страна, пишет Вести.