Максимальный размер долга по кредитам будет ограничен

Начиная со следующего года в России будет ограничен максимальный размер процентов по выданным кредитам.

С 1 января 2020 года вступает в действие закон ограничивающий максимальный размер тех процентов, штрафов и неустоек, которые могут быть начислены по кредитам. Так максимальный размер начисленных процентов в год не может превышать сумму долговых обязательств больше, чем в 1,5 раза. Это одна из мер, применяемых государством для улучшения ситуации на микрофинансовом рынке, пишет РИА Новости.