Медведев назвал "компромиссом" газовый контракт с Украиной

Дмитрий Медведев подчеркнул, что даже по самым сложным вопросам можно договориться

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил подписание комплекса соглашений с Украиной по транзиту газа. Глава правительства отметил, что даже по самым сложным вопросам нужно и можно договариваться и заключенный пакет документов это показывает. Он добавил, что контракт был подписан сроком на пять лет и является "компромиссом", к которому удалось прийти. Об этом Медведев написал на странице в Facebook.

Глава российского правительства напомнил, что стороны довольно долго работали над урегулированием газового вопроса как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах (при участии Еврокомиссии). Однако теперь все вопросы решены, взаимные претензии прекращены, а новый контракт устраивает как Москву, так и Киев, пишет РИА Новости.