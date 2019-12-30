Три года тюрьмы за редактирование генов

Китайский исследователь, который создал гено-отредактированных детей, приговорен к 3 годам тюремного заключения и крупному штрафу.

Китайский ученый, шокировавший медицинское сообщество в прошлом году, когда он сказал, что незаконно создал первых в мире детей с генетическим редактированием, был приговорен судом на юге Китая к трем годам лишения свободы.

Хе Цзянькуй объявил в ноябре 2018 года, что он использовал мощную технику под названием CRISPR на эмбрионе человека для редактирования генов девочек-близнецов. Он сказал, что он модифицировал ген с целью защиты девочек от ВИЧ, вируса, вызывающего СПИД. Многие ученые выразили обеспокоенность по поводу возможных непреднамеренных побочных эффектов генетических изменений, которые могут быть переданы будущим поколениям.

Прошлой осенью он также указал, что может быть еще одна беременность с участием эмбриона с отредактированными генами. Суд указал, что три генетически отредактированных ребенка родились.

Информационное агентство Синьхуа сообщило, что закрытый суд в Шэньчжэне признал его и двух его коллег виновными в незаконной медицинской практике и сознательном нарушении правил и этических принципов страны. Суд также назначил штраф в размере около 430 000 долларов.

Коллеги ученого Чжан Рэньли и Цинь Цзиньчжоу были приговорены к меньшим срокам и штрафам, пишет NPR.