В ПФР рассказали, что в 2020 году индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров

В 2020 году средний размер пенсионных выплат для неработающих пожилых людей составит около 16,5 тыс. рублей в месяц

В ПФР напомнили, что с 1 января 2020 года ожидающаяся индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пожилых граждан России. Уточняется, что размер пенсионных выплат увеличится почти на 1 тыс. рублей, а ее средняя величина составит 16,5 тыс. рублей в месяц.

Помимо этого в фонде напомнили, что в следующем году индексация пенсий будет произведена на 6,6% и будет выше показателя прогнозируемого уровня инфляции по итогам текущего года, пишет РИА Новости.