Песков рассказал, что Путин не имеет отношения к обмену пленными между Украиной и Донбассом

Дмитрий Песков отметил, что Россия не может и не должна брать на себя ответственность за тех людей, которые были освобождены в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Российской Федерации Владимир Путин не принимает участия в переговорах по обмену пленными между Киевом и Донбассом. Он пояснил, что глава российского государства лишь использует свой авторитет и влияние для того, чтобы соответствующая процедура состоялась между конфликтующими сторонами. Песков также подчеркнул, что Россия не может и не должна брать на себя ответственность за тех людей, которые были освобождены в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом.

29 декабря в Донбассе состоялся обмен пленными. Уточняется, что в неподконтрольные Киеву территории были возвращены 124 человека, а на Украину - 76, пишет РИА Новости.