Allseas отказалась возобновлять укладку труб «Северного потока - 2»

Судна-трубоукладчики компании Allseas будут направлены на другую работу

Швейцарская компания Allseas заявила, что она не собирается возобновлять прокладку труб газопровода "Северный поток - 2". Также подчеркивается, что судна-трубоукладчики будут направлены на другую работу.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Отмечается, что этот документ предполагает введение американских санкции в отношении проекта "Северный поток - 2". В соответствии с введенными ограничительными мерами Вашингтон потребовал от Allseas немедленно прекратить работы по укладке труб газопровода, и компания в кратчайшие сроки выполнила это требование, хотя могла осуществить его до 20 января 2020 года.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что у российской стороны есть все необходимые ресурсы для того, чтобы завершить строительство "Северного потока - 2" в 2020 году. Он пояснил, что у Газпрома есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", пишет РИА Новости.