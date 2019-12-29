Путин рассказал о строительстве Крымского моста
29.12.2019 15:13
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Президент России Владимир Путин раскрыл некоторые подробности строительства Крымского моста.
- Глава России Владимир Путин заявил, что при правильном обслуживании Крымский мост может простоять века. В своих словах президент ссылается на мнение экспертов. Путин подчеркнул, что при строительстве использовались новейшие и самые передовые технологии.
- Президент напомнил, что строительство моста через Керченский пролив это не новая идея. До Крымского моста предпринималось три попытки возвести подобную переправу, но все они провалились. Именно поэтому многие не верили, что на этот раз России удастся построить мост через пролив.
- Владимир Путин рассказал о своих ощущениях, во время движения по Крымскому мосту. По его словам, он испытывал чувство гордости, удовлетворения и восторга. Глава России отметил отличную работу строителей и поблагодарил их за возведение моста и работу с душой и воодушевлением, пишет ТАСС.
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