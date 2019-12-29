Жириновский предложил ввести пост вице-президента
29.12.2019 14:44
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Владимир Жириновский предложил "разгрузить" президента и ввести в России пост вице-президента.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у главы государства слишком много обязанностей. По его словам, это слишком большая ответственность и нагрузка на президента России. Поэтому, было бы правильно ввести в России пост вице-президента страны. Это позволило бы "разгрузить" главу государства.
Ранее, Жириновский предлагал сократить срок пребывания президента России на посту с шести лет до пяти, пишет РИА Новости.
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Идея хоть и не нова.. но очень даже по моему личному мнению замечательная.. Главное чтоб и Президент и Вице.. думали и действовали как 1полноценный организм