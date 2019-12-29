Жириновский предложил ввести пост вице-президента

Владимир Жириновский предложил "разгрузить" президента и ввести в России пост вице-президента.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что у главы государства слишком много обязанностей. По его словам, это слишком большая ответственность и нагрузка на президента России. Поэтому, было бы правильно ввести в России пост вице-президента страны. Это позволило бы "разгрузить" главу государства.

Ранее, Жириновский предлагал сократить срок пребывания президента России на посту с шести лет до пяти, пишет РИА Новости.