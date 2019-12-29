В Донбассе проходит обмен пленными
29.12.2019 14:04
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В настоящее время представители Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали обмен пленными.
- Представитель ДНР сообщил, что в Донбассе проходит обмен пленными. Передача людей будет происходить на КПП "Майорск". Вначале обмен произведет ЛНР, после чего будут обменены и задержанные со стороны ДНР.
- Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, которая присутствует при обмене, не смогла назвать точные цифры передаваемых людей. По ее словам, некоторые заявленные ДНР люди отказались перемещаться на территорию Донбасса. Поэтому, точные цифры будут известны по итогам верификации.
- Также Морозова заявила, что почти 80% передаваемых лиц являются жителями Украины из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и других городов, пишет Интерфакс.
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