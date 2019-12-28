Анна Щербакова выиграла Чемпионат России по фигурному катанию

В Красноярске проходит Чемпионат России по фигурному катанию.

Первое место в женском одиночном катании на Чемпионате России по фигурному катанию завоевала Анна Щербакова. Она обошла Алену Косторную и Александру Трусову, которые заняли второе и третье место соответственно. Все три спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе. Четвертое место по итогам двух программ смогла занять Елизавета Туктамышева, а вот Евгения Медведева снялась с соревнований, у фигуристки были повреждены коньки во время тренировки. Она выступила с короткой программой, заняв пятое место, но от выполнения произвольной программы отказалась, пишет RT.