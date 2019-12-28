Названы основные версии крушения самолета в Казахстане

В Казахстане назвали три основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, совершавшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан.

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