Названы основные версии крушения самолета в Казахстане
28.12.2019 14:37
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В Казахстане назвали три основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, совершавшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан.
- Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, в результате которого погибли 12 человек. Техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия названы среди наиболее вероятных причин крушения.
- На месте крушения найдены черные ящики и эксперты, в настоящее время, занимаются расшифровкой данных. Также, сотрудники МВД Казахстана проводят необходимые действия для установления полной картины случившегося.
- Напоминаем, что самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, совершавший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту во время взлета и врезался в двухэтажное здание. На борту лайнера находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Во время инцидента погибли 12 человек, пишет РИА Новости.
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