Россияне рассказали, чего ждут от новогодней речи Путина

Россияне в Новогоднюю ночь хотели бы услышать от Владимира Путина искренние и добрые пожелания

Жители страны поделились своими ожиданиями от новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Согласно данным опроса фонда "Общественное мнение", прежде всего россияне хотели бы услышать от главы государства искренние и добрые пожелания (13%).

Соответствующее исследование проводилось 22 декабря 2019 года в 53 российских регионах. В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек.

Также жители России надеятся услышать от президента об улучшении жизни в целом (11%). Ожидается, что глава государства произнесет слова о росте заработных плат, пенсий и уровне дохода (10%). Что касается остальных респондентов, то они хотят, чтобы в стране прекратился рост цен, тарифов и налоговов, а также наступил мир. Помимо этого россиянам важно, чтобы Путин обратил внимание на проблемы жилья, здравоохранения и образования, пишет РИА Новости.