Гончарук заявил, что газовые переговоры России и Украины продолжаются

Премьер-министр Украины заявил, что газовые переговоры Москвы и Киева будут продолжаться еще день или два

Сегодня Россия и Украина еще продолжают вести газовые переговоры. Отмечается, что они будут идти еще день или два. Об этом в пятницу, 27 декабря, на пресс-конференции заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук. От более подробных комментариев он отказался.

В четверг в Вене стартовали переговоры Москвы и Киева по транзиту газа. Отмечается, что стороны встретились для финализации подписанного 20 декабря в Минске протокола о сотрудничестве. Соглашение подразумевает, что в следующем году объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м сырья и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. Также Россия и Украина договорились аннулировать все взаимные судебные претензии, пишет РИА Новости.