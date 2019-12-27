Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году
Пенсии по старости для неработающих пожилых людей выросли до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году наблюдался рост пенсий. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ. В среднем пенсионные выплаты выросли примерно на 1 тыс. рублей. Уточняется, что пенсия по старости для неработающих пожилых людей в текущем году выросла с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.
Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".
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Не какого роста Пенсии В 2019 Году реально нет и не будет ,мало того инфляция ЖКЖ за Декабрь 20119 Год ,все индексация не выплаченной пенсии за Январь 2020 Года В Декабре 2019 Года нивелирует компенсация трудовых и социальных пенсии в строжайшие минус