Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году

Пенсии по старости для неработающих пожилых людей выросли до 15,5 тыс. рублей

В 2019 году наблюдался рост пенсий. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ. В среднем пенсионные выплаты выросли примерно на 1 тыс. рублей. Уточняется, что пенсия по старости для неработающих пожилых людей в текущем году выросла с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".