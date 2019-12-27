Москва и Киев договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Речь идет об обнулении взаимных претензий, в частности, планируется снять имущественные аресты.

О достижении договоренностей между российской и украинской стороной об аннулировании взаимных претензий с первого января проинформировал глава Минэнерго РФ Александр Новак в беседе с ТК «Россия 24». Министр пояснил, что речь идет об обнулении взаимных претензий, в частности, планируется снять имущественные аресты «в счет принятых решений по судебным искам».

Как напоминает агентство, договоренность об отказе от исков, не имеющих окончательного решения, вошла в документ о сотрудничестве по газу, под которым Москва и Киев поставили подписи 20 декабря.