В Кремле рассказали, как президент встречает Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, вместе со своей семьей и близкими друзьями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин встречает Новый год. По его словам, глава государства предпочитает скромно встречать наступающий год в кругу своей семьи, родных и близких друзей. И если у президента не случается рабочих поездов во время Нового года, то Владимир Путин празднует дома, пишет РЕН.ТВ