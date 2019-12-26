Ушла из жизни Галина Волчек

В московской клинике на 87 году жизни скончалась народная артистка СССР Галина Волчек.

На 87 году жизни в одной из московских клиник скончалась народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Как сообщалось ранее, 24 декабря Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу столицы с диагнозом воспаление легких, но недавно ее состояние ухудшилось. О кончине артистки сообщили в пресс-службе "Современника", пишет РИА Новости.