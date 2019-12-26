Россия через несколько дней начнет поставки газа по "Турецкому потоку"

Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоится 8 января 2020 года в Стамбуле

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании рассказал, что поставки российского голубого топлива по новому экспортному морскому газопроводу "Турецкий поток" начнутся через несколько дней. Он добавил, что торжественная церемония открытия трубопровода состоится 8 января 2020 года в Стамбуле. Данное мероприятие посетят лидеры России и Турции.

Миллер отметил, что "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" помогут европейским странам повысить свою энергетическую безопасность. Глава "Газпрома" также рассказал, что теперь компания направит усилия на завершение строительства "Северного потока - 2", пишет РИА Новости.