Захарова отреагировала на продление антироссийских санкций ЕС

Мария Захарова заявила, что ЕС упустил свой шанс нормализовать отношения с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на пресс-конференции заявила, что Москва разочарована политикой Евросоюза касательно продления антироссийских санкций ЕС. По ее мнению, Европа упустила свой шанс нормализовать отношения с Российской Федерацией. Также Захарова отметила, что сейчас инструмент односторонних ограничительных мер не работает.

19 декабря Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России, так как минские договоренности были выполнены не полностью, пишет РИА Новости.