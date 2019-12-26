В Госдуме отреагировали на подготовку США к информационной войне против России

Александр Шерин считает, что американские военные, под видом защиты от потенциального вмешательства в выборы, преследуют военные цели

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин считает, что разрабатываемая тактика ведения информационной войны против российской стороны, которая направлена на противостояние возможному вмешательству в выборы США в 2020 году, на самом деле имеет военное назначение. Он пояснил, что целью таких мер может является сбор разведывательных данных РФ.

Ранее американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщило, что киберкомандование ВС США занимается разработкой тактики ведения информационной войны против российского правительства, руководства ФСБ и крупных бизнесменов на случай, если Российская Федерация попытается вмешаться в американские выборы 2020 года.

По мнению Шерина, на самом деле США, прикрываясь под видом защиты от потенциального вмешательства в выборы, преследуют совсем другие цели, которые заключаются в вычислении определенных российских спутников и других стратегических объектов, выработка алгоритмов и систем подавления, ведение диверсионных действий и прочее. Он добавил, что американцы постоянно пытаются защититься от всего мира, но на самом деле они уже давно оккупировали все страны, за исключением тех государств, которые продолжают обороняться от влияния США, пишет РИА Новости.