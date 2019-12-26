Госкорпорация возьмется за отходы производства

В Госдуме прокомментировали предложение назначить «Ростех» оператором промышленного мусора.

Почти год в России идет реформа обращения с ТБО – предпринимаются меры, чтобы наконец-то начать мусор не только складировать, но перерабатывать или утилизировать. О реальных результатах говорить пока рано, ведь, по оценкам экспертов, количество замусоренных территорий в России сейчас сопоставимо общими размерами со Швейцарией и каждый год «прирастает» участком, аналогичным тем, на котором размещается Москва. Однако «Ростех» уже поднимает новую проблему – утилизация промышленного мусора.

Согласно статистике более 90% такого мусора – это отходы от добычи полезных ископаемых, которые за счет рекультивации утилизируются более чем на 50%. Остальное – зачастую довольно опасные отходы металлургической, энергетической и других отраслей, причем тут показатели утилизации очень печальны: мусора IV класса опасности утилизируется только 1,4 %, а III класса – лишь 0,3 %.

Стоит иметь в виду, что все эти цифры – только официальная статистика. Но есть еще и огромное количество стихийных свалок, которое по приблизительным оценкам экспертов вдвое превышает число учтенных. И именно ими зачастую пользуются производители.

«Сегодня производственные предприятия по факту не отчитываются ни о количестве своего мусора, ни об условиях его вывоза, хранения или переработки, – утверждает первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев. – Между тем, многие промышленные отходы по сути мусором не являются: есть масса производителей, которые активно используют их как вторсырье. И это не только экономически выгодно, но и положительно влияет на состояние экологии в нашей стране. Нужно, чтобы мощная российская структура взяла под свой контроль процесс движения производственного мусора. Ведь во многих случаях отходы производства нужно везти не на свалку, а в компанию, которой они послужат сырьем».

Депутат поддержал предложение Сергея Чемезова о наделении «Ростеха» соответствующими полномочиями, подчеркнув, что у госкорпорации уже есть огромный опыт организационной и логистической работы в масштабах страны, который позволит максимально эффективно решить проблему перераспределения вторсырья.

«Кроме того, у корпорации «Ростех» есть все технические средства и возможности, чтобы обеспечить качественный контроль состояния официальных и стихийных свалок и помочь государству с регуляцией их работы или, в случаях нелегальных полигонов – их очисткой», – добавляет Дмитрий Савельев.

Тем не менее, по мнению депутата, само законодательство в сфере организации утилизации промышленных отходов нуждается в пересмотре и устранении имеющихся в нем пробелов. «Это должно ускорить наведение порядка в этой сфере», – резюмировал Дмитрий Савельев.