Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в любом случае

Швейцарская Allseas, ранее приостановившая работы по проекту, еще может вернуться к строительству газопровода.

В разговоре с РБК глава Минэнерго России Александр Новак выразил уверенность в том, что «Северный поток — 2» достроят в любом случае, и никакие санкции на это не повлияют.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы», - заявил министр.

Вместе с этим Новак не исключает вариант, при котором швейцарская Allseas, ранее приостановившая укладку труб по проекту, еще может вернуться к строительству газопровода. Но в данный момент компания ожидает подробных объяснений в связи санкционным режимом от американского Минфина.