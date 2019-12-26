Военные полицейские РФ заняли опорный пункт США в Сирии

Речь идет о поселке Телль-Самин, расположенном в стратегическом районе.

Представители российской военной полиции заняли опорный пункт, покинутый ранее военными США. Теперь над ним развивается флаг России. Как уточняет РИА Новости, речь идет о поселке Телль-Самин, расположенном в стратегическом районе Сирии и связывающем между собой основные районы страны.

По словам офицера военной полиции Армана Мамбетова, до конца дня здесь планируется разместить все подразделение, и в ближайшее время российские полицейские приступят к патрулированию и исполнению задач по обеспечению безопасности мирных граждан.