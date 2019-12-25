В Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей

С января следующего года в российской столице вырастет стоимость эвакуации и хранения машин, которые были припаркованы с нарушением ПДД.

Так для автомашин с мощностью двигателя до 80 л.с. категорий А и В в настоящее время оплата за перемещение на штрафстоянку составляет 3200 руб., а в январе будущего года она составит 3400 руб. Для авто мощностью от 80 до 250 л.с. категории В тариф в данное время равен 5200 рублям, с 2020 г он возрастет до 5400 руб.

Для авто, оборудованных агрегатом мощностью более 250 л. с. категории В стоимость транспортировки авто до штрафной стоянки сегодня составляет 7400 руб., а в январе эта сумма увеличится до 7600 руб.

В данное время в городе работает около 800 эвакуаторов. Рост тарифов связывают с удорожанием зарплаты водителей и стоимостью топлива, пишет inforeactor.ru.