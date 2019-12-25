Необычные деревья – ходячие пальмы

Совсем недавно в BBC вышла статья, повествующая о деревьях с поразительной способностью. Автор текста уверяет, что деревянистое растение способно передвигаться. Речь идет об обнажённокорневой Сократее или Кашапоне. Также ее называют «ходячей пальмой».

Дерево произрастает в тропических дождевых лесах, находящихся в Южной и Центральной Америке. Высота пальмы достигает 25 метров, а толщина стебля – 16 см.

Дерево семейства Пальмовые опыляется жуками. Его проростками и семенами питаются разные организмы. На стволах растения произрастает множество видов эпифитов (растения, которые произрастают либо постоянно прикреплены на других растениях). Отличительная особенность Сократеи – уникальные досковидные корни с особой функцией, которая становится предметом споров и обсуждений в научном мире.

Местные жители уверяют, что ходячая пальма может медленно перемещаться по земле, преодолевая за год дистанцию в 20 метров. Соответственно, в течение суток Кашапона «осиливает» 2-3 см.

В 80-х гг прошлого столетия Джон Х. Бодли выдвинул версию о том, что досковидные корни позволяют Сократее «отойти» от точки произрастания, в том случае если другое дерево падает на проростки и повреждает их. В результате, для того чтобы сохранить равновесие пальма производит новые вертикальные корни, а старые отмирают.

Палеобиолог по имени Петер Врсански из Словакии объяснил вышеописанный феномен очень просто. Когда почва под пальмой теряет полезные свойства, дерево пускает свои длинные корни в поисках более плодородной земли. При обнаружении подходящего места подземная часть растения вонзается в почву и кашапона наклоняется в сторону, постепенно выдергивая старые корни. Перемещение на более плодородное и освещенное место продолжается несколько лет.

Некоторые исследователи считают, что корни способствуют устойчивости Сократеи на болотистой местности. А другие выдвигают предположение, что нестандартная корневая система помогает дереву расти ввысь и поглощать больше света без увеличения толщины ствола.