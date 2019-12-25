В ООН игнорируют невыдачу США виз российским дипломатам
25.12.2019 22:55
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В МИД России заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш игнорирует проблему невыдачи США виз представителям российской делегации.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в попустительстве в ситуации с невыдачей США виз российским дипломатам. Заявление Захаровой опубликовано на официальной странице МИД.
- США, по словам Захаровой, отказывают в продлении виз многим российским дипломатам, включая и тех, кто занимает интересующие США посты, на которые, в последствии, продвигаются американские кандидаты.
- Захарова отметила, что данная ситуация происходит при попустительстве и игнорировании проблемы генсеком ООН Антониу Гутерришем. А ведь именно он, подчеркивает Захарова, является гарантом выполнения международных нормативно-правовых актов, включая Соглашение о местоположении центральных служб ООН и Устав ООН, пишет ТАСС.
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