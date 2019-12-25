В ООН игнорируют невыдачу США виз российским дипломатам

В МИД России заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш игнорирует проблему невыдачи США виз представителям российской делегации.

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