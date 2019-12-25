В России могут быть заблокированы два почтовых сервиса
25.12.2019 22:35
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Роскомнадзор требует заблокировать почтовые сервисы scryptmail.com и mailbox.org.
- Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд города Москвы с требованием ограничить доступ российских пользователей к почтовым сервисам scryptmail.com и mailbox.org.
- В ведомстве утверждают, что вышеназванные почтовые сервисы не исполняют требования законодательства, которое предусматривает предоставление госорганам и спецслужбам любой информации, включая звонки и личную переписку пользователей.
- В пресс-службе Роскомнадзора сообщили о подаче исковых требований к почтовым сервисам, но, в настоящее время, дата рассмотрения заявлений неизвестна, пишет ТАСС.
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