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Праздничный стол и домашние питомцы. О чем необходимо помнить

25.12.2019 21:04
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Праздничный стол и домашние питомцы. О чем необходимо помнить

Вы знаете, что ваши домашние животные, собаки или кошки, будут непременно присматривать за праздничным столом. А вам придется более тщательно присматривать за ними.

Специалисты напоминают, что не все продукты, которые находятся на нашем праздничном столе полезны для домашних питомцев. Но некоторые из них представляют серьезную опасность для наших любимцев.

1. Птица: Если вы не подаете вегетарианскую еду, центральным элементом праздничной трапезы часто является индейка. И как вы можете позволить своему четвероногому приятелю пропустить такое угощение? Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными предупреждает, если вы предлагаете своему питомцу небольшой кусочек мяса птицы, убедитесь, что он хорошо приготовлен и не имеет костей. Сырая или недоваренная индейка может содержать бактерии сальмонеллы, которые могут сделать вашего питомца больным. Также, категорически запрещается давать вашему питомцу кости индейки.

2. Фарш: Фарш может быть упакован с такими ингредиентами, как лук, чеснок, изюм и виноград, которые могут вызвать у вашей собаки или кошки тошноту. Все, что с луком, чесноком или зеленым луком, должно быть запрещено для вашего питомца. Лук и чеснок могут повредить эритроциты и вызвать гастроэнтерит. Кошки и некоторые породы собак более чувствительны, согласно горячей линии помощи животным. Виноград и изюм могут стать причиной почечной недостаточности.

3. Картофельное пюре: если ваш питомец доберется до картофеля до того, как его заправят маслом, молоком и солью, вам повезет. Это нормально предложить вашему питомцу небольшую порцию простых вареных овощей.

4. Сладкий картофель: эти оранжевые клубни являются здоровой альтернативой белому картофелю, если вы даете его своему питомцу до того, как он приправлен зефиром, маслом или коричневым сахаром. Небольшой, простой приготовленный кусочек не вызовет проблем у животного.

5. Соус: пропустите это богатое дополнение к еде вашего питомца. Если вы хотите разнообразить собачий обед, добавьте немного чистого куриного бульона.

6. Зеленая фасоль: эти вкусные зеленые овощи полезны круглый год. Они полны витаминов и с низким содержанием калорий. Только убедитесь, что избежали любых дополнительных добавок, таких как топленое масло, чеснок или жареный лук.

7. Морковь: эти овощи полезны для вашего питомца, подаются приготовленными или в сыром виде. Они с высоким содержанием клетчатки и витаминов и низким содержанием калорий. Плюс хруст сырой морковкой может быть полезен для зубов собаки. Просто убедитесь, что вы не кормите ими своего питомца, если морковь плавает в сладкой глазури.

8. Клюквенный соус: посмотрите, что у вас в классической праздничной смеси. Некоторые рецепты с высоким содержанием сахара или алкоголя, ни один из которых не подходит для домашних животных. Другие рецепты включают виноград, изюм или смородину, указывает Американский клуб собаководства , которые являются токсичными для кошек и собак.

9. Тыквенный пирог. Большинство владельцев домашних животных знают, что обычная консервированная тыква полезна при неправильном пищеварении, но это не значит, что тыквенный пирог имеет те же преимущества. Эта вкусное праздничное лакомство содержит много сахара и специй, которые не нужны или полезны для вашего питомца.

10. Шоколад. Теобромин - это алкалоид в шоколаде, который химически похож на кофеин и потенциально смертелен для собак. Собаки усваивают теобромин медленнее, чем люди, и могут опасно заболеть, съев слишком много шоколада. Это широко известный риск, но он все еще распространяется в определенные праздники. Шоколад также токсичен для кошек, хотя обычно они менее склонны к употреблению в больших количествах.

Вот еще несколько полезных советов:

  • Смотрите, куда вы кладете вещи. Вы, вероятно, имеете на кухне гораздо больше, чем обычно. Не оставляйте мешки для мусора без присмотра или в пределах досягаемости.
  • Остерегайтесь хлебного теста. Если вы делаете домашний хлеб, храните его в недоступном для вашего питомца месте. Когда собака или кошка съедают сырое тесто из дрожжевого хлеба, невыпеченное тесто расширяется в теплом, влажном желудке, поскольку сахара превращаются в газообразный углекислый газ и спирт. Результатом является вздутие живота и отравление алкоголем, которые могут быть опасными для жизни.
  • Следите за алкоголем. Не оставляйте чашки с острыми напитками для вашего питомца, но также помните, что в некоторых других предметах, таких как кекс, есть алкоголь. Небольшое количество алкоголя (по человеческим меркам) может быть токсичным для домашних животных, пишет MNN.
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