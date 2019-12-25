Опрос: большинство жителей Европы выступают за улучшение диалога с Россией

За нормальные отношения 84% жителей Германии, 78% жителей Италии, 75% жителей Франции и 68% жителей Великобритании.

По заказу Sputnik News был проведен ряд интересных опросов, которые показали, что большинство немцев, итальянцев, французов и британцев считают, что Евросоюзу стоит наладить диалог с Россией. Участникам опроса напомнили, что из-за санкций экономические связи Москвы и Брюсселя стали хуже. Вопрос звучал о том, хотели бы респонденты, чтобы отношения ЕС и РФ в будущем улучшились. Выяснилось, что за нормальные отношения 84% жителей Германии, 78% жителей Италии, 75% жителей Франции и 68% жителей Великобритании.