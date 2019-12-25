В Раде прошло экстренное заседание кабмина по газовым переговорам

Переговоры носили формат ДСП, то есть, исключительно для служебного пользования.

Украинское правительство провело экстренное совещание, главной темой которого стали газовые переговоры с Москвой. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась в Telegram-канале депутата Алексея Гончаренко. По его словам, переговоры носили формат ДСП, то есть, исключительно для служебного пользования. Это значит, что подробностей никаких не будет.

Напомним, что 20 декабря Москва и Киев поставили свои подписи под протоколом о газовом сотрудничестве, в котором кроме всего прочего, регулируются юридические разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом». Собственно контракт, который будет действовать в течение пяти лет, стороны могут подписать до конца уходящего года.