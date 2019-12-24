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Ученые дают совет, как придерживаться новогодних решений

24.12.2019 22:51
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Ученые дают совет, как придерживаться новогодних решений

Люди имеют долгую историю принятия новогодних решений. Считается, что вавилоняне одними из первых установили их более 4000 лет назад.

Можно подумать, что через столько лет люди овладеют искусством следовать своим решениям. Тем не менее, официальное исследование в 2007 году показало, что 88% людей не выполняют свои новогодние обещания.

Большинство людей принимают решения, чтобы улучшить свое здоровье, либо теряя вес, бросая курить или больше занимаясь физическими упражнениями. Другие стремятся сэкономить деньги. По словам Венди Вуд, профессора по психологии и бизнесу в Колледже литературы, искусств и наук Университета США в Дорнсифе и Школе бизнеса Университета им. Маршалла, проблема выполнения решений заключается в том, что они требуют новых привычек.

«Мы продолжаем принимать эти решения, несмотря на то, что большинство из них на самом деле не преуспеют», - сказала Вуд. «Привычки во многом связаны с этой неудачей. Физическое и финансовое здоровье требует повторного поведения - больше, чем просто съедение салатов в течение недели или соблюдение бюджета на месяц».

По ее словам, многие люди неправильно понимают проблему формирования новой привычки. Они могут подумать, что начать что-то новое - это просто сила воли, или что одно решение может изменить все.

«Формирование новой привычки не является рациональным, как это. Также не меняются старые привычки. Старые привычки исчезают очень медленно», - сказала она. «Поэтому, когда ваша мотивация ослабевает - решать трудно, а не весело - ваша старая привычка все еще там. Мы не понимаем, как работают наши привычки. На самом деле, мы и не должны их понимать. Привычки являются частью нашего бессознательного».

Профессор Вуд считает, что мы должны повысить наши шансы на успех, упростив принятие новой привычки. Мы с большей вероятностью сделаем эти новые привычки бессознательной частью нашей рутины, если, например, подготовим спортивную сумку на ночь перед утренней тренировкой или сделаем несколько приемов пищи в течение недели, чтобы удержаться от регулярного обращения к вредной пищи.

Вуд и другие исследователи USC нашли дополнительные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы увеличить свои шансы на выполнение ваших новогодних решений, пишет MedicalXpress.

Если вы решите бросить курить, подумайте, с кем вы общаетесь

«Отказ от курения является одним из главных решений, которые люди принимают для улучшения своего здоровья. Если вы курите, то ваша компания может повлиять на ваше искушение курить», - говорит Стивен Суссман, профессор профилактической медицины и психологии в Медицинской школе Keck USC.

Помочь, по его словам, может больше общения с незнакомыми людьми, употребления большого количества воды каждый день в течение нескольких недель, новые физические упражнения или попытки выучить методы релаксации, такие как йога или медитация. Суть в том, что нужно действовать, то есть избавиться от всех доказательств наличия никотиновых продуктов в доме и продолжать заниматься другими делами.

Оставайтесь в форме: будьте менее конкретны, выбирайте занятия, которые вам нравятся

Фитнес-центры ожидают всплеск членства в это время года, так как многие решают похудеть с нового года, но часто это временное явление. Это обычно снижается к концу февраля, когда люди возвращаются к своим старым привычкам и бездействию.

Лоррейн Туркотт, профессор биологических наук и эксперт по метаболизму в USC в Дорнсифе, говорит, что люди могут повысить вероятность успешного похудения, просто установив реалистичные ожидания. По ее словам, чем меньше вы говорите о том, какой вес вы хотите потерять, тем больше вероятность, что вы достигнете своей цели по снижению веса.

«Возможно, легче поддерживать позитивный настрой, если ваша цель - сбросить от 5 до 10 фунтов, в отличие от конкретной цели в 10 фунтов», - сказала она. «Выберите занятие, которое вам нравится. Поддержание программы упражнений связано с наслаждением от занятия. Поэтому, если вы любите танцы, посещайте уроки танцев. Постарайтесь включить друзей и семью в свои занятия, что повысит ваши шансы на сохранение упражнений».

Чтобы выполнить ваши новогодние обещания, пусть ваши цели кажутся немедленными

Многие из нас являются мастерами прокрастинации, что особенно становится проблемой при накоплении денег на пенсию.

Дафна Ойсерман, профессор декана факультета психологии и образования в USC Dornsife и Школе образования USC Rossier, обнаружила, что люди могут мотивировать себя, делая свои цели более непосредственными.

«Вместо того, чтобы представлять себя здоровым, счастливым пенсионером через 30 или 40 лет, спросите себя, какие действия вы можете предпринять сегодня, чтобы стать здоровее, на этой неделе, чтобы стать счастливее, а в этом месяце - чтобы сэкономить больше», - посоветовала она.

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