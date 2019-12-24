В новогоднюю ночь в Москве отменят плату за проезд на общественном транспорте

Московские власти рассказали о режимах работы транспортной инфраструктуры столицы на Новый год.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования.

Благодарим за Ваше мнение.