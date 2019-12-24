В новогоднюю ночь в Москве отменят плату за проезд на общественном транспорте
24.12.2019 21:28
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Московские власти рассказали о режимах работы транспортной инфраструктуры столицы на Новый год.
- Согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт столицы будет работать всю новогоднюю ночь. Причем жители и гости Москвы смогут бесплатно воспользоваться всеми видами общественного транспорта начиная с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также в это время бесплатными будут и открытые городские парковки, а вот парковки со шлагбаумами будут работать по установленным тарифам.
- Заместитель руководителя департамента торговли и услуг столицы Александр Иванов предупредил о закрытии для автомобильного проезда Тверской и Моховой улиц в период с 31 декабря по 5 января. Он пригласил всех желающих посетить праздничные новогодние мероприятия, которые развернутся на улицах, а также полюбоваться установленными на них тематическими арт-объектами и интерактивными инсталляциями.
- Пресс-служба Московской канатной дороги анонсировала возможность встретить Новый год в кабине "канатки" на Воробьевых горах. В новогоднюю ночь канатная дорога будет работать до 5 утра, а руководство Московской канатной дороги пообещало интересный подарок первому пассажиру 2020 года, пишет ТАСС.
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