"Нафтогаз" рассчитывает подписать транзитный контракт с "Газпромом" 27 декабря

Если транзитный контракт не будет подписан 27 декабря, представители "Нафтогаз Украины" готовы работать на выходных

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко надеется, что 27 декабря 2019 года удастся подписать контракт на транзит российского газа с "Газпромом". Он добавил, если договор не будет подписан, тогда представители украинской компании готовы работать на выходных, чтобы не подвести своих партнеров из Европы.

Витренко напомнил, что 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" проведут газовые переговоры, в ходе которых стороны должны согласовать условия нового транзитного контракта. Он выразил надежду, что представители смогут согласовать общий вариант договора, который устроит как Украину, так и Россию, пишет РИА Новости.