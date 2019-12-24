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Россия готовит ответ на санкции США по «Северному потоку – 2»

24.12.2019 13:04
Комментарии: 1
Россия готовит ответ на санкции США по «Северному потоку – 2»

«Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России», - подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В России полным ходом идет подготовка к ответным мерам на американские санкции, которые американцы ввели против проекта Северный поток – 2». Как передает РИА Новости, с таким сообщением во время брифинга во вторник выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Над ответными мерами работают соответствующие ведомства, и не только в России», - сообщила спикер. Напомнив о том, что ранее в ЕС также заявили о необходимости дать адекватную реакцию.

Двадцатого октября глава США Дональд Трамп поставил подпись под оборонным бюджетом на 2020 год, который в числе прочего предусматривает санкционный режим против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

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14:19 0 0
Андрей:

Значит опять народ грабить будут!

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