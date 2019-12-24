Галина Волчек госпитализирована в Москве

Врачи поставили актрисе диагноз «воспаление легких», а на момент выхода новости ряд СМИ сообщили о том, что она впала в кому.

Несколько часов назад в Москве в экстренном порядке госпитализировали худрука театра «Современник» Галину Волчек. В разговоре с РИА Новости директор театра Игорь Попов проинформировал, что врачи поставили 86-летней актрисе диагноз «воспаление легких». В данный момент она находится под присмотром медиков в Боткинской больнице.

На момент выхода новости ряд СМИ сообщили о том, что она впала в кому. О других подробностях пока не сообщается.

Напомним, что народная артистка СССР Галина Волчек в 1972 году стала главрежем «Современника», а с 1989 года является его худруком. Зрители ее полюбили по многочисленным ролям в известных кинофильмах.