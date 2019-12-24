Глава «Нафтогаза» заявил о возможных «рисках» из-за соглашения с Россией по газу

По словам Юрия Витренко, сейчас разрабатывается договорная система, которая поможет свести к минимуму либо целиком сократить этот риск.

В Киеве продолжают комментировать газовый протокол, заключенный с российской стороной. Отказ от новых газовых исков против России может привести к вероятным рискам, с которыми столкнется Украина. Такого мнения, как передает РИА Новости, придерживается исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Комментируя свои предположения в беседе с Hromadske, он отметил: «Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск». Витренко также проинформировал, что сейчас разрабатывается договорная система, которая поможет свести к минимуму либо целиком сократить этот риск.

На днях представители России и Украины поставили подписи под протоколом по газовому взаимодействию, где одним из важнейших пунктов является урегулирование двусторонних претензий.